Morreu o almirante Saldanha Lopes, antigo Chefe do Estado-Maior da Armada

Foi empossado Chefe do Estado-Maior da Armada em 2010, pelo então Presidente da República, Cavaco Silva, e liderou a Marinha até 2013.

O almirante José Saldanha Lopes, antigo Chefe do Estado-Maior da Armada, morreu na sexta-feira aos 76 anos, informou a Marinha numa nota de pesar em que destaca a "carreira exemplar" e a sua "liderança e visão estratégica".

"A Marinha Portuguesa manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do Almirante José Carlos Torrado Saldanha Lopes, antigo Chefe do Estado-Maior da Armada. Ao longo de uma carreira exemplar ao serviço de Portugal e do mar, o Almirante Saldanha Lopes destacou-se pela sua liderança, visão estratégica e dedicação incondicional à Marinha. À família, amigos e camaradas, endereçamos as mais sentidas condolências", lê-se na nota hoje publicada pela Marinha na sua página oficial.

Saldanha Lopes, que nasceu em Lisboa a 05 de agosto de 1949, morreu na sexta-feira, aos 76 anos.

Foi empossado Chefe do Estado-Maior da Armada a 30 de novembro de 2010, pelo então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e liderou a Marinha até novembro de 2013.

José Saldanha Lopes entrou na Escola Naval em 1968, tendo-se especializado em comunicações, chegando depois a ser instrutor nesta área.

Foi promovido a oficial superior em 1985 e desempenhou funções no Comando Naval, no Comando-Chefe das Forças Armadas nos Açores, no Estado-Maior da Armada, na Força Naval Permanente do Atlântico, na Missão Militar Portuguesa em Bruxelas e foi também Chefe do Estado-Maior do Comando Naval.

Foi promovido a Capitão-de-Fragata em 1992 e em 1993 tornou-se no primeiro Comandante da Esquadrilha de Helicópteros da Marinha, na base aérea do Montijo.

Em 1996 assumiu o comando da fragata Corte Real, tendo participado na operação de resgate de civis e restabelecimento da paz na Guiné-Bissau em 1998 e na Operação 'Allied Force', no Kosovo, em 1999.

Em 2006 assumiu o cargo de Subchefe do Estado-Maior da Armada e depois de promovido a vice-almirante assumiu funções de Comandante Naval e de Comandante da European Maritime Force (EUROMARFOR), cargos que ocupou até à nomeação como Chefe do Estado-Maior da Armanda em 2010, já depois de ter sido promovido a almirante.

Foi agraciado, entre outras distinções, com o grau de cavaleiro da Ordem Militar de Avis.

