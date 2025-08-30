Sábado – Pense por si

Portugal

Catarina Martins admite estar a ponderar candidatura a Belém

Lusa 14:05
Capa da Sábado Edição 26 de agosto a 1 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de agosto a 1 de setembro
As mais lidas

"Tenho feito muitas conversas, estamos a organizar-nos. Em breve poderei falar convosco e, quando chegar o momento, tenho todo o gosto em fazê-lo", adiantou.

A ex-coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) e eurodeputada Catarina Martins admitiu hoje estar a ponderar uma candidatura às próximas eleições presidenciais, assumindo-se como alternativa para aqueles que não têm em quem votar.

Catarina Martins pondera candidatura à Presidência em Belém
Catarina Martins pondera candidatura à Presidência em Belém

"Tenho falado com muita gente que me diz que não tem em quem votar. E que sente que não pode ficar de fora das [eleições] presidenciais. A capacidade de haver novos diálogos, novas respostas, novas formas de colocar os problemas. E eu estou disposta a fazer esse caminho", disse aos jornalistas Catarina Martins.

Em declarações à margem do Fórum Socialismo, que começou hoje e termina domingo, em Coimbra, a antiga coordenadora do BE não deu ainda uma resposta final sobre uma eventual candidatura presidencial.

"Tenho feito muitas conversas, estamos a organizar-nos. Em breve poderei falar convosco e, quando chegar o momento, tenho todo o gosto em fazê-lo", adiantou.

Questionada sobre se esta tomada de posição é já um 'sim' definitivo a uma candidatura presidencial, a antiga coordenadora bloquista não respondeu.

"Vou falar convosco muito em breve, isso é o que vos posso dizer", declarou.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Eleições Política Catarina Martins Belém Bloco de Esquerda Coimbra
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Arte redentora

Estudos recentes demonstram que atividades artísticas – como desenho, pintura, escultura ou colagem – não só promovem a expressão emocional e a catarse, como induzem estados de relaxamento que reduzem os níveis de cortisol.

Menu shortcuts

Catarina Martins admite estar a ponderar candidatura a Belém