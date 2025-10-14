CDU diz que há 60 votos por contar e admite reviravolta em Lisboa. "Pode haver alteração de resultados"

Partido de João Ferreira acredita que pode tirar um vereador ao Chega. Processo de confirmação da contagem dos votos deverá estar concluído na quinta-feira.

A CDU Lisboa, liderada por João Ferreira, admitiu esta terça-feira (14) que "ainda se têm de contabilizar 60 votos" da freguesia de São Domingos de Benfica "que não chegaram a ser contados", avança a CNN Portugal. Segundo fonte oficial, citada pelo mesmo canal, "pode haver alteração de resultados".



João Ferreira ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Nestas autárquicas, a CDU obteve um total de 26.769 votos em Lisboa, enquanto que o Chega teve 26.780 votos, tratando-se assim de uma diferença de 11 votos. Com este número o Chega teve a oportunidade de eleger dois vereadores enquanto a CDU elegeu apenas um.

A mesma fonte citada pela CNN adiantou também que o partido de João Ferreira pode ainda fazer "pedidos de recontagem [dos votos], se houver elementos que o justifiquem". As recontagens não podem, no entanto, ser "feitas a pedido, tem de haver algum fundamento", recorda a mesma fonte. "A proximidade dos resultados, por si só, não é suficiente."

O vereador do Chega, Bruno Mascarenhas, entretanto já reagiu a esta notícia e acusou a CDU de "tentar vencer na secretaria". "Trouxe controleiros para tentar alterar o voto popular."

O processo de confirmação da contagem começou esta terça-feira. Agora é preciso aguardar que as atas da assembleia de apuramento de votos sejam publicadas - o que deverá acontecer já na quinta-feira, escreve o jornal Público.