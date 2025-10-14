Sábado – Pense por si

CDU diz que há 60 votos por contar e admite reviravolta em Lisboa. "Pode haver alteração de resultados"

Luana Augusto
Luana Augusto 18:46
Partido de João Ferreira acredita que pode tirar um vereador ao Chega. Processo de confirmação da contagem dos votos deverá estar concluído na quinta-feira.

A CDU Lisboa, liderada por João Ferreira, admitiu esta terça-feira (14) que "ainda se têm de contabilizar 60 votos" da freguesia de São Domingos de Benfica "que não chegaram a ser contados",. Segundo fonte oficial, citada pelo mesmo canal, "pode haver alteração de resultados".

João Ferreira
João Ferreira ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Nestas autárquicas, a CDU obteve um total de 26.769 votos em Lisboa, enquanto que o Chega teve 26.780 votos, tratando-se assim de uma . Com este número o Chega teve a oportunidade de eleger dois vereadores enquanto a CDU elegeu apenas um. 

A mesma fonte citada pela CNN adiantou também que o partido de João Ferreira pode ainda fazer "pedidos de recontagem [dos votos], se houver elementos que o justifiquem". As recontagens não podem, no entanto, ser "feitas a pedido, tem de haver algum fundamento", recorda a mesma fonte. "A proximidade dos resultados, por si só, não é suficiente."

O vereador do Chega, Bruno Mascarenhas, entretanto já reagiu a esta notícia e acusou a CDU de "tentar vencer na secretaria". "Trouxe controleiros para tentar alterar o voto popular."

O processo de confirmação da contagem começou esta terça-feira. Agora é preciso aguardar que as atas da assembleia de apuramento de votos sejam publicadas - o que deverá acontecer já na quinta-feira, .

