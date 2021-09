Ministro das Finanças revela que governo vai injetar mais mil milhões na TAP

Em entrevista à jornalista Helena Garrido, João Leão adiantou que verba estará prevista no próximo Orçamento do Estado. O homem forte das Finanças confirmou que "alívio" no IRS está a ser negociado.

O ministro das Finanças revelou, em entrevista à SÁBADO que será publicada esta quinta-feira, que a TAP vai custar mais mil milhões de euros aos contribuintes no próximo Orçamento do Estado. No total, a crise na transportadora vais custar dois mil milhões de euros ao Estado, tendo em conta o valor já injetado. João Leão confirmou ainda que o governo está a negociar um "alívio" no IRS, não concretizando, porém, como é que o mesmo se irá refletir.





A carregar o vídeo ... Entrevista João Leão

A TAP corre o risco de ser outro Novo Banco? Quanto é que prevê para 2022?

No Programa de Estabilidade já prevíamos cerca de mil milhões de euros para o ano, 990 milhões de euros [face a 970 milhões este ano].





São 2 mil milhões de euros no total?





Sim. A parte para injeção na TAP termina no próximo ano. Nem a Comissão Europeia, nem a direção-geral da concorrência autorizariam mais transferências.





O plano de reestruturação não está aprovado. Há algum risco?





Não vemos nenhuma razão para que não seja aprovado.