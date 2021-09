Tiago Mayan Gonçalves, o novo presidente de junta. 'Vou cumprir'

No espaço de poucos meses, foi candidato do Iniciativa Liberal às Presidenciais e às Autárquicas. No domingo foi eleito presidente da junta de freguesia de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. Numa curta conversa ao telefone falou desta eleição.

Tiago Mayan Gonçalves, advogado, foi eleito neste domingo o novo presidente de uma das mais importantes freguesias do Porto, a que resultou da união de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. Inserido no movimento independente de Rui Moreira, Aqui Há Porto (a que o Iniciativa Liberal se associou), obteve 45%, um resultado melhor do que os 40% que Rui Moreira conseguiu na cidade.



Mayan Gonçalves, candidato do Iniciativa Liberal nas Presidenciais no início de 2021, falou alguns minutos ao telefone com a SÁBADO sobre esta novidade na sua vida: terá pela primeira vez funções públicas com carácter executivo.