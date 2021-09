João Leão: 'Uma família em pobreza extrema com 3 crianças receberá 3.600 euros do Estado por ano'

O ministro das Finanças, João Leão, antecipou que o Orçamento do Estado para 2022 vai incluir "um reforço muito significativo, em 2022 e 2023, dos abonos de família.





Na antecipação das negociações e apresentação do Orçamento do Estado, o governante explicou àque "no primeiro e segundo escalão os abonos vão aumentar em média cerca de 50% entre 2022 e 2023, garantindo que as famílias recebem pelo menos 600 euros anualmente por criança. Nas famílias em pobreza extrema haverá um aumento para 100 euros, mais do que duplicando o valor atual. O que significa que uma família em pobreza extrema com três crianças receberá 3.600 euros do Estado, por ano".Esta é uma das medidas com as quais o Governo pretende dar resposta à crise demográfica que o País atravessa.A entrevista à jornalista Helena Garrido pode ser lida na edição impressa da, já nas bancas, e amanhã no site.