Ministra da Agricultura adjudicou €515 mil a filho de deputado do PS

Quando em novembro de 2014 o novo Secretariado Nacional do PS foi eleito no congresso do partido, duas das novidades (e eram muitas porque os apoiantes de António José Seguro, antigo líder, foram "varridos") eram Pedro Bacelar de Vasconcelos e Maria do Céu Albuquerque. Este foi o congresso da subida a líder de António Costa. Bacelar e Albuquerque seriam colegas neste órgão até 2016, quando o constitucionalista saiu.





Em 2015 Bacelar de Vasconcelos foi convidado de honra do município de Abrantes, presidido por Albuquerque, para discursar no 25 de abril, sob o tema "

Nesta altura, finais de 2014, Maria do Céu Albuquerque – que foi esta semana indigitada Ministra da Agricultura e que foi presidente da câmara de 2009 a 2019 - já tinha feito dois contratos com a empresa do filho do deputado do PS, a OSTV, Lda. Haveria mais quatro assinados, em 2015, 2016, 2017 e 2018.



Os valores (que aqui colocamos já com IVA) são muito semelhantes ao longo do tempo: €83.738,10 (2013), €92.237,70 (2014), €84.858,68 (2015), €84.858,68 (2015), €84.858,68 (2015) e €84.858,68 (2015). Total: €515.410,82.



O objeto do contrato era "Aquisição de serviços para "Organização do Evento 180 Creative Camp Abrantes" ou equivalente".





Todos os contratos foram por ajuste direto e apenas um deles, o de 2016, está publicado no Portal Base. Em quatro, o que aparece é uma Folha de Requisição da câmara. O de 2013 não tem nenhum documento anexado.



Pelo único contrato disponível online, o de 2016, foi assinado a 29 de junho de 2016. Mas a empresa OSTV já tinha desde maio publicidades e anúncios para o evento, promentendo inclusive prémios monetários.





A OSTV, Lda foi constituída a 29 de janeiro de 2010, com sede no Porto. O sócio maioritário era João Neves Bacelar de Vasconcelos, que é filho de Maria Assunção Bandeira das Neves e de Pedro Carlos da Silva Bacelar de Vasconcelos. A morada de João Bacelar Vasconcelos no registo da empresa é a mesma do pai: rua Padre Luís Cabral, 944, Porto.



A 23 de dezembro de 2010, ou seja ainda no mesmo ano de fundação, João Bacelar de Vasconcelos passa a único acionista da empresa. De uma quota de €2.550 passou para €30.000.



O objeto social da PSTV, Lda é a produção de filmes, de vídeos e de programas de televisão.



Segundo o seu registo de interesses, Maria do Céu Albuquerque é casada com Fernando Jorge da Cruz Albuquerque, dono da Clinica Médica Dentária Fernando Jorge Albuquerque LDA, sendo esta detida a 70% (€35.000) pelo próprio. O restante está com Ana Antunes Albuquerque e Margarida Antunes Albuquerque (ambas com €7.500, 15%).



A última polémica de Pedro Bacelar de Vasconcelos foi em 2017, quando apresentou um livro de José Sócrates, conforme o Público deu conta na altura.