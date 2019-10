Joule Projetos, Estudos e Coordenação para o pai, João Fernando Caetano Gonçalves. No mesmo dia, passou também os €80 que detinha na Joule Internacional Serviços de Engenharia.



Em ambas, a participação da ministra no capital social era de 8% (abaixo do máximo de 10% definido na Lei das Incompatibilidades dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos, de 2011). E em ambas as operações foi o pai a ficar com a participação da filha.



As duas empresas estão ligadas à engenharia eletrotécnica. O pai e o irmão da ministra são engenheiros. A ministra é socióloga. As duas Joules têm cinco contratos contraídos com o Estado pelo menos desde 2016 (em 2015 Graça Fonseca tomou posse como Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, ou seja, tornou-se titular de órgão de soberania).



Nestes três anos, os cinco contratos totalizaram €144.590 (ou, com IVA, €177.845). Todos os contratos foram por ajuste direto e a apenas duas entidades: a Câmara Municipal de Lisboa (CML; presidida pelo socialista Fernando Medina, antigo nº2 de António Costa) e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML; pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública administrativa, sendo tutelada pelo Governo).



A Joule Projetos, Estudos e Coordenação tem dois ajustes diretos com a SCML, em 2016 e 2017, para "serviços de elaboração dos projetos de especialidade para a reabilitação do Palácio de São Roque", onde será feito um museu. Preços: €72.700 e €29.500 sem IVA. Houve ainda um terceiro contrato, em 2018, com a CML, em 2018, de €2.800, sem IVA, para um pequeno trabalho no denominado Complexo dos Olivais II.



Segundo o Informa D&B, esta empresa aumentou as vendas duas vezes e meia desde 2016. Nesse ano foi de €136.419. Em 2018, €350.210. Criada em 1982, tem oito empregados.



Quanto à Joule Internacional, é de 2011, tem um empregado e uma faturação a crescer de €11.885 em 2016 para €29.194 em 2018. Nesse ano de 2018, grande parte da receita veio de um contrato apenas, no caso com a CML no valor de €19.990, sem IVA. Trata-se de um ajuste direto para um sérvio de consultoria em engenharia no âmbito do programa "Renda Acessível".



O segundo contrato é já de março de 2019, no valor de €19.600, mais IVA. Desta vez é a SCML e o contrato refere apenas "prestação de serviços para a elaboração dos projetos de especialidades da Concept Store Jogos Santa Casa, sita na Rua Alexandre Herculano, 16, em Lisboa".



Antes de se ministra e secretária de Estado, Graça Fonseca foi deputada do PS durante três dias, em 2015, vereadora na CML (de 2009 e 2015, no mandato de António Costa) e chefe de gabinete do ministro de Costa no governo de Sócrates que durou de 2005-2008.



É de 2007 a criação do Parque Escolar, um projeto de modernização das escolas públicas. Em 2010, a Joule Projetos, Estudos e Coordenação ganhou quatro concursos da Parque Escolar, num total de €595 mil.





Graça Fonseca já não é acionista das duas empresas de engenharia que detinha com a mãe, o pai e o irmão e que foram notícia no verão - no auge do chamado familygate - por terem assinado contratos com empresas públicas.Segundo o Portal da Justiça, no dia 19 de setembro a ministra passou os €4.000 que detinha na