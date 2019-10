"Há pessoas que me querem denegrir. O meu caso foi alvo de pareceres e fiz tudo para não faltar a nada", reagiu Teixeira em declarações à SÁBADO.

O presidente do PSD, Rui Rio, já o disse inúmeras vezes: no seu entendimento, um deputado que foi constituído arguido está numa posição distinta de outro que foi condenado. E impôs a todos os candidatos à Assembleia da República que assinassem uma declaração (sob pena de não poderem entrar nas listas) com o compromisso de que suspenderiam o mandato caso fossem condenados em 1.ª instância. E, se a condenação transitasse em julgado, demitir-se-iam do cargo.Entre os 77 eleitos para a bancada social-democrata há dois deputados que foram constituídos arguidos nos últimos meses. Em julho, foi Emília Cerqueira, na sequência do caso das falsas presenças no Parlamento . Nessa ocasião, também Maria das Mercês Borges (que não fará parte do novo Parlamento) foi constituída arguida.Em setembro, foi a vez de Firmino Marques. O vice-presidente da Câmara de Braga, assim como o presidente Ricardo Rio (que confirmou a informação à Lusa) e outro vereador, Miguel Bandeira, estão entre os 13 arguidos constituídos na investigação ao caso da permuta de terrenos com a empresa Rodrigues&Névoa.Já em outubro, anoticiou na sua edição em papel a investigação (confirmada pela PGR à SÁBADO) a um outro parlamentar social-democrata, Eduardo Teixeira. O processo de inquérito decorreu de uma queixa-crime de Jorge Nande (antigo autarca de Monção) que dava conta de presenças de Eduardo Teixeira em sessões plenárias no Parlamento e em reuniões na Câmara de Viana do Castelo.Em Braga, Firmino Marques era vice-presidente. E a sua mudança para São Bento, escreve o Jornal de Notícias nesta quarta-feira, 16, obrigou o presidente da Câmara de Braga a fazer alterações no seu executivo, distribuindo pastas entre si (que fica com a ação social), a vereadora Sameiro Araújo (que assume a vice-presidência) e a nova vereadora, Olga Pereira (que até agora estava no gabinete da presidência e que passa a ser responsável pelas áreas da administração municipal, dos recursos humanos, da gestão e conservação de equipamentos, da habitação e pela polícia municipal).