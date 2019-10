A propósito do artigo "Ministra da Agricultura adjudicou €515 mil a filho de deputado do PS", a SÁBADO contactou Pedro Bacelar de Vasconcelos por telefone. Houve ainda uma tentativa de obter um contacto da ministra indigitada através da assessoria da secretaria de estado do Desenvolvimento Regional, mas não houve resposta.



Relacionado Ministra da Agricultura adjudicou €515 mil a filho de deputado do PS

Eu ainda não vi o que vocês publicaram. Acho muito interessante a [colocação do] da minha direção, do nome da minha mulher, enfim. Diga então.



Esses dados são públicos na Internet.

Na Internet e na SÁBADO.



Está disponível no Portal da Justiça. O nome da sua mulher está na sua declaração de interesses publicada.

Pois, obrigatoriamente.



Quando conheceu Maria do Céu Albuquerque?

Em 2015 no Secretariado Nacional do PS. Foi criado no final de 2014 e fomos membros. A primeira vez que conversámos foi a propósito de um convite da então presidente da câmara de Abrantes me fez para falar nas cerimónias de comemoração do 25 de abril. Presumo que terá sido uma conversa por volta de março de 2015. Eu aceitei. E ela ficou a saber que um dos sócios do Canal 180 era o meu filho.



Como é que ela soube?

Assim. A propósito do convite. Uma conversa. Aquando numa das reuniões do Secretariado. No princípio ou numa final de um reunia.



Para lhe dar essa informação é porque sabia que o seu filho fazia serviços a essa câmara, correto?

Sabia. Desde o primeiro Criative Camp que lá foi feito.



Então Maria José Albuquerque convida-o e diz que por coincidência o meu filho…

… por coincidência Não há coincidência nenhuma. Não estamos por coincidência no Secretariado Nacional do PS. Estamos porque fomos apoiantes de António Costa nas eleições internas do PS. Reunimos o Secretariado, que tem à volta de vinte pessoas, e tivemos várias reuniões a partir do final de 2014. Até 2016.



Quando lhe informou do grau de parentesco, ela sabia?

Não sabia. Ficou a saber nessa altura. Eu sabia há alguns anos. São atividades profissionais do meu filho com as quais não tenho nada a ver.



Sabe como é que a empresa dele chegou a Abrantes?

Não. Teve de perguntar ao Canal 180.



A Maria do Céu Albuquerque nunca reparou que o apelido do dono da empresa é Bacelar de Vasconcelos?

Mas quem? Eu? Eu sei porque fui eu que o registei. E o irmão chama-se Pedro Bacelar de Vasconcelos. Somos Bacelar de Vasconcelos. E desde há décadas e décadas que o apelido Bacelar de Vasconcelos é público, toda a gente sabe quem é. Não há nenhuma vergonha em esconder esse apelido.



Nunca lhe passou então pela cabeça que isto podia..

… não. O que me recordo foi da admiração dela quando soube que ele era meu filho. Nunca houve qualquer diligência minha na câmara, nem conhecia ninguém lá, nem ela me conhecia, só na medida em que era uma figura pública e eu também sou. Foi lá fazer uma conferência, como já fiz em Fafe, em Braga, em Guimarães, normalmente no 25 de abril as pessoas lembram-se do Pedro Bacelar de Vasconcelos como uma figura que representa o 25 de abril e eu, tendo disponibilidade, aceito com muito gosto, porque é uma data que é muito grata, desde logo porque trouxe a liberdade de expressão neste país, que devia ser ensino obrigatório de quem quer que desempenhasse a função jornalística nos jornais, nas televisões e em todo o lado.



Mas todas as noticias do family gate foram neste âmbito. Fulano x é familiar de fulano y que pertencem ao partido z e fez este contrato.

E porque é que publicam e só depois é que me falam? O meu nome, o meu endereço, as minhas relações familiares.



São questões factuais.

São relações de domínio privado, não é público. Desculpe, eu sou constitucionalista. E sou jurista.



O que não é público?

Não é público no sentido em que não é anúncio de jornal. É informação privada. É claro que tenho de a comunicar, e isso não é reservado. Uma coisa é ser acessível, outra é ser público. Quer dizer, publicam uma série de desinformações relativamente a mim e à minha mulher a propósito de um acontecimento que de todo se justifica.



Não acha que é de interesse público um membro do Secretariado nacional do PS, enquanto autarca, faça contratos com o filho de outro membro do Secretariado?

Não. Acho que isso é uma infame insinuação. Para não ser teriam de falar com a presidente da câmara que tomou essas decisões. Segundo, com a empresa. Terceiro, perceber com que critérios isso teria acontecido. Quarto, falar com o outro implicado, não é? O progenitor e outros sócios.



Mas não acha que esses critérios para a contratação dessa empresa não deviam estar no Portal Base? Não estão, uma vez que os contratos não estão publicados.

Se houve alguma ilegalidade aí, deviam investigar.



Há pouco disse que era constitucionalista…

..,. sou, sou, mas não estou aqui a dar-lhe pareceres.



Não acha que, de seis contratos, só um está online, não acha que há um problema aqui?

Está a perguntar-me a mim porquê?



Qual é a insinuação da notícia?

Ai não é nenhuma insinuação? Qual é então a relevância pública?



O filho não é seu filho? Os contratos não são daquele valor? O senhor não é do PS e a autarca não foi sua colega no PS? O que está aqui que não é factual?

Acabei de lhe confirmar isso tudo. O que é que quer? Espero que continue a gravar e que preserve integralmente esta gravação. Acabei de lhe confirmar isso tudo, o que há de relevante nisto?



O senhor disse que era uma notícia com uma insinuação. Pergunto-lhe qual é a insinuação.

Os senhores é que sabem. Os senhores é que lhe atribuíram relevância jornalística. Agora sou eu que determino os critérios? É relevante porquê? Porque não fui contactado por si antes da publicação?



Estou a contactá-lo agora.

Depois de terem publicado, porra! Estamos a falar de quê? O artigo publica-se depois de se apurar a relevância pública.



Mas agora que falei consigo o que é que muda na notícia?

O que é que mudou? A insinuação. Qual é a relevância pública?



Já lhe expliquei. Nada na notícia diz que houve ilegalidade. O que mudou depois de falar consigo?

Ai não? Lamento o tempo que demorei a falar consigo. Já lhe prestei todos os esclarecimentos adicionais, claro que pode achar verosímil ou inverosímil e isso determina a relevância de utilizar as minhas declarações.



Diz-me que o apelido Bacelar de Vasconcelos é muito conhecido, e que o senhor é muito conhecido, mas que a presidente de câmara desconhecia totalmente que este Bacelar de Vasconcelos era seu filho. Foi uma completa surpresa.

Ah, e se calhar outros membros da minha família são Bacelar de Vasconcelos.