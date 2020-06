Ministra da Agricultura faz exercícios de pilates no Ministério

A ministra da Agricultura está a ter aulas de pilates, um exercício físico na moda, nas instalações do Ministério da Agricultura, no Terreiro do Paço. As aulas terão começado em março, segundo apurou o

, e são dadas pelo treinador pessoal de Maria do Céu Albuquerque. Numa fase posterior, as aulas de pilates foram alargadas a membros do gabinete da governante. Questionado sobre o tema e o pagamento das aulas, o gabinete da ministra limitou-se a dizer que "foram feitas duas sessões de apresentação da prática da disciplina de pilates a um grupo de colaboradores, não envolvendo qualquer pagamento".

