Comandante dos bombeiros de Figueiró dos Vinhos proíbe reclamações sobre benefícios sociais

O comandante dos Bombeiros Voluntários (BV) de Figueiró dos Vinhos acaba de divulgar uma ordem de serviço a ameaçar bombeiros de exclusão de benefícios sociais instituídos pela Câmara Municipal.



Este é um registo descrito por fonte autárquica como "ato de vassalagem" do comandante, Jorge Martins, face a Jorge Abreu, líder camarário. Jorge Martins proíbe os seus subordinados de "questionar o Município sobre pagamentos e estado do processo, sob pena de exclusão" do direito a usufruir de benefícios sociais, seja a abordagem feita a funcionários da autarquia, a Jorge Abreu ou a outros membros da vereação.



Segundo Jorge Martins, trata-se de uma "regra para que haja bom relacionamento entre bombeiros e o Município, sendo fundamental para que as coisas corram bem e não haja problemas".