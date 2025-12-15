Avança o JN. Em causa uma emboscada a cinco adeptos do FC Porto, após um jogo de hóquei em patins entre as duas equipas

O Ministério Público acusa sete ultras do Sporting de tentativa de homicídio qualificado de cinco adeptos do FC Porto, avança o Jornal de Notícias. Em causa a emboscada de que foram alvo os elementos afetos aos Super Dragões após um jogo de hóquei em patins entre as duas equipas, no Pavilhão João Rocha, no passado dia 10 de junho.



Adeptos do Sporting atacam carro de membros dos Super Dragões após jogo de hóquei

De acordo com a mesma publicação, além de cinco crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, os arguidos vão responder por dez crimes de ofensas à integridade física qualificadas, um crime de incêndio, cinco crimes de roubo e três de dano qualificado.

Um dos fundamentos da acusação é que os arguidos agiram com base num "plano" que tinha o objetivo de queimar as viaturas em que seguiam os adeptos do FC Porto, algo que foi concretizado relativamente "a um dos veículos". As vítimas foram agredidas dentro da viatura, que viria a incendiar-se após ser atingida por material pirotécnico.