Sábado – Pense por si

Portugal

Ministério Público acusa sete ultras do Sporting de tentativa de homicídio qualificado

SÁBADO
SÁBADO 15:18
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

Avança o JN. Em causa uma emboscada a cinco adeptos do FC Porto, após um jogo de hóquei em patins entre as duas equipas

O Ministério Público acusa sete ultras do Sporting de tentativa de homicídio qualificado de cinco adeptos do FC Porto, avança o . Em causa a emboscada de que foram alvo os elementos afetos aos Super Dragões após um jogo de hóquei em patins entre as duas equipas, no Pavilhão João Rocha, no passado dia 10 de junho.

Adeptos do Sporting atacam carro de membros dos Super Dragões após jogo de hóquei
Adeptos do Sporting atacam carro de membros dos Super Dragões após jogo de hóquei

De acordo com a mesma publicação, além de cinco crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, os arguidos vão responder por dez crimes de ofensas à integridade física qualificadas, um crime de incêndio, cinco crimes de roubo e três de dano qualificado.

Um dos fundamentos da acusação é que os arguidos agiram com base num "plano" que tinha o objetivo de queimar as viaturas em que seguiam os adeptos do FC Porto, algo que foi concretizado relativamente "a um dos veículos". As vítimas foram agredidas dentro da viatura, que viria a incendiar-se após ser atingida por material pirotécnico.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Crime Crime lei e justiça Homicídio Hóquei em patins Sporting Clube de Portugal Futebol Clube do Porto Pavilhão João Rocha
Investigação
Opinião Ver mais
Eurico Reis
Eurico Reis
Ventos de Oeste

Chuvas intensas vão cair (Parte III)

Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE minam a liberdade política e a soberania dos povos.

Menu shortcuts

Ministério Público acusa sete ultras do Sporting de tentativa de homicídio qualificado