Professor de equitação detido por suspeita de abusos sexuais a duas crianças que treinava em Alenquer

Suspeito ficou em prisão preventiva. Caso foi denunciado por um jovem que pratica a modalidade.

Um professor de equitação de 22 anos foi detido por suspeita da prática de crimes de abuso sexual a dois rapazes de 11 e 14 anos em Alenquer, segundo informou a Polícia Judiciária (PJ), esta segunda-feira.

A autoridade indica que o homem é suspeito "dos crimes de crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças, sobre dois rapazes de 11 e 14 anos".

O suspeito treina crianças dos 6 aos 16 anos, acompanha formandos em competições, "sendo o próprio praticante da modalidade".

A PJ indica que foi neste contexto que praticou os crimes entre abril e novembro deste ano. Existe ainda suspeita de que existam mais vítimas.

Um jovem que pratica a modalidade em causa informou a PJ, que abriu a investigação e deteve o suspeito.

O homem ficou em prisão preventiva.

