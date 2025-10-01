Sábado – Pense por si

01 de outubro de 2025 às 17:19

Ultras do Sporting e do Nápoles envolvidos em confrontos

Os ultras do Nápoles e do Sporting envolveram-se em graves confrontos na cidade italiana, que hoje recebe o duelo entre as duas equipas na 2.ª jornada da fase de liga da Champions. A desordem começou na última noite, em vários pontos de Nápoles, e os confrontos ocorreram junto ao 'meeting point' dos adeptos do Sporting, onde já se encontra o reforço policial e alguns autocarros para retirarem os adeptos do local.

