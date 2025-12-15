Sábado – Pense por si

Portugal

FDUL suspende adjunto de ex-ministra da Justiça detido por suspeitas de pedofilia

13:14
As mais lidas

Paulo Santos Abreu era docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Paulo Santos Abreu era docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que suspendeu o professor.

Paulo Santos Abreu, docente da FDUL, suspenso por suspeitas de pedofilia
Paulo Santos Abreu, docente da FDUL, suspenso por suspeitas de pedofilia DIREITOS RESERVADOS

Num comunicado enviado às redações a Faculdade de Direito refere que as revelações provocaram "profunda consternação na comunidade académica" e que a faculdade decidiu suspender o "vínculo de emprego público" de Paulo Abreu dos Santos com a faculdade.

A faculdade diz ainda que as questões relativas à avaliação dos alunos das disciplinas em que o professor dava aulas "estão a ser devidamente acauteladas no âmbito institucional".

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Crime lei e justiça Paulo Jorge da Silva dos Santos Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Eurico Reis
Eurico Reis
Ventos de Oeste

Chuvas intensas vão cair (Parte III)

Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE minam a liberdade política e a soberania dos povos.

Menu shortcuts

FDUL suspende adjunto de ex-ministra da Justiça detido por suspeitas de pedofilia