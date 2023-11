Milhares manifestam-se em Lisboa para pedir libertação da Palestina

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Marcha realiza-se entre a Praça do Município e a Assembleia da República.

As mais lidas

Milhares de pessoas manifestam-se este sábado à tarde em Lisboa contra o genocídio em Gaza e para exigir a libertação da Palestina.







REUTERS/Bonnie Cash

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos protestos Lisboa Palestina guerra Israel Hamas

A marcha, organizada pelo Coletivo pela Libertação da Palestina com o lema "Fim ao Genocídio. Palestina Livre, já!", realiza-se entre a Praça do Município e a Assembleia da República.Com vários bandeiras da Palestina e ao som de bombos, os manifestantes gritam várias palavras de ordem, sendo aquela que mais se ouve é "free, free Palestine"."Palestina livre e independente", "paz no médio oriente", "cessar fogo" e "fim à agressão" são alguns dos cartazes exibidos pelos manifestantes que se querem fazer ouvir pela comunidade internacional.