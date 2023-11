Sindicato dos Enfermeiros critica silêncio e indisponibilidade do Governo para se reunir

O Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) criticou este sábado o "silêncio do Governo" sobre as reivindicações destes profissionais, lamentando a indisponibilidade do ministro da Saúde para se reunir em 14 meses de mandato.







RODRIGO ANTUNES/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Sindicado enfermeiros críticas Governo

Em comunicado, o SNE diz estranhar e "lamentar o silêncio do Governo (...) mesmo depois de confrontado com duas formas de protesto com enorme impacto no desempenho do SNS [Serviço Nacional de Saúde]".Em causa, a greve nacional dos enfermeiros, convocada pelo SNE para a próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, e a greve dos enfermeiros às horas extraordinárias, em vigor até às 00h de dia 25 de novembro.Citado no comunicado, o presidente do SNE fala em falta de vontade política para "corrigir as injustiças e rever as carreiras e os salários dos enfermeiros do SNS"."É lamentável e revelador de menosprezo que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, não tenha tido disponibilidade para se reunir com os enfermeiros em 14 meses de mandato", lê-se no comunicado.O SNE diz que, nas próximas semanas, irá manter os contactos semanais com os grupos parlamentares e com a Presidência da República, adiantando que aguardam resposta ao pedido de audiência urgente com Marcelo Rebelo de Sousa.Paralelamente, pediu hoje para se reunir com o presidente do PSD, Luís Montenegro, e com os candidatos a secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, para "tentar perceber qual a estratégia para o SNS e para os enfermeiros nos próximos quatro anos".Os enfermeiros querem saber que "medidas estão previstas implementar para corrigir as situações de injustiças, baixos salários, emigração, trabalho extraordinário, exaustão, desrespeito e discriminação salarial a que os enfermeiros têm sido sujeitos nestes últimos nove anos, depois do seu contributo inexcedível nos tempos negros e muito difíceis da pandemia por COVID-19"."O SNE -- Sindicato Nacional dos Enfermeiros mantém o apelo a todos os cidadãos para que se juntem a nós nesta defesa da saúde e na valorização dos Enfermeiros. Por um SNS com Qualidade!", conclui.