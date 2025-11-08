Milhares de trabalhadores marcham em Lisboa contra pacote laboral "do patrão"

O secretário-geral da CGTP anunciou ainda uma greve geral para 11 de dezembro.

A marcha contra o pacote laboral "do patrão" organizada pela CGTP levou este sábado milhares de trabalhadores a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, protestando contra as alterações à lei laboral propostas pelo Governo de Luís Montenegro.



Milhares exigem melhores salários e direitos em Lisboa, contra pacote laboral ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Sob o mote "Todos a Lisboa", a manifestação convocada pela central sindical liderada por Tiago Oliveira teve início com duas pré-concentrações na capital: os trabalhadores do setor público juntaram-se nas Amoreiras e os do setor privado no Saldanha, sendo que ambas desaguaram no Marquês de Pombal.

Na manifestação, entoam-se palavras de ordem como "não vamos desistir, o pacote é para cair" e "o pacote laboral é encomenda do patrão, não tem nada que enganar é para aumentar a exploração".

Empunhando bandeiras de vários sindicatos e organizações e cartazes onde se liam frases como "não ao pacote laboral, outro rumo é possível", pessoas de todas as idades desceram a Avenida da Liberdade para se juntarem nos Restauradores, onde várias figuras da CGTP discursaram.

O secretário-geral da CGTP anunciou ainda uma greve geral para 11 de dezembro, no final da marcha nacional contra o pacote laboral, em Lisboa. "Anunciamos a realização da greve geral contra o pacote laboral", disse o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, num discurso nos Restauradores, em Lisboa, no final de uma marcha contra o pacote laboral.

Tiago Oliveira disse que "foi possível a convergência para uma greve geral no próximo dia 11 de dezembro".

"O ataque é brutal, vamos à greve geral", começaram a entoar os trabalhadores.