"Só mexemos" no salário mínimo "por acordo". "Não temos pressa"

10:34
A prioridade para a concertação social é tentar um acordo sobre a lei laboral, admite a ministra do Trabalho e Segurança Social. As metas do salário mínimo só serão revistas por acordo com os parceiros.

A ministra do Trabalho reconhece que seguir o atual acordo para a revisão do salário mínimo nacional criará pressão sobre as empresas entre 2028 e 2029, de forma a que se atinja o patamar dos 1.100 euros. Admite, por isso, rever as atualizações com os parceiros, mas sem pressa já que a prioridade é fechar na concertação social a revisão das alterações à lei laboral.

Ministra do Trabalho e Segurança Social aborda salário mínimo e lei laboral João Cortesão/Jornal de Negócios

