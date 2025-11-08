Sábado – Pense por si

Portugal

Doentes urgentes com espera de mais de 10 horas nas urgências do Amadora-Sintra

Lusa 13:01
Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
As mais lidas

Os doentes muito urgentes (pulseira laranja) estavam com um tempo máximo de espera de 21 minutos.

O tempo médio de espera para doentes urgentes no serviço de urgência do Hospital Amadora-Sintra ultrapassou este sábado de manhã as 10 horas, de acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Hospital Amadora-Sintra regista espera de mais de 10 horas nas urgências.
Hospital Amadora-Sintra regista espera de mais de 10 horas nas urgências. Sérgio Lemos

Segundo a informação atualizada às 12h30 e consultada pela Lusa, o tempo médio de espera para primeira observação era de 10 horas e 47 minutos para os doentes urgentes (pulseira amarela) e de 15 horas e 24 minutos para doentes pouco urgentes (pulseira verde). Os doentes muito urgentes (pulseira laranja) estavam com um tempo máximo de espera de 21 minutos.

À hora da última atualização feita no 'site' do SNS, estavam nas urgências gerais do Hospital Fernando Fonseca 64 doentes, a maioria pouco urgentes.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto que as urgentes (amarela) são de 60 minutos e as pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

Esta sexta-feira, do Hospital Amadora-Sintra alertaram para a “situação insustentável” desse serviço, alegando escalas deficitárias que não cumprem os rácios de segurança.

De acordo com o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), no primeiro fim de semana de novembro, o tempo de espera na urgência ultrapassou as 24 horas, uma situação que o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra justificou com faltas dos médicos que estavam escalados.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Serviço de urgência Sintra Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca Serviço Nacional de Saúde
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Doentes urgentes com espera de mais de 10 horas nas urgências do Amadora-Sintra