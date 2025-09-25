Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de setembro de 2025 às 08:27

Paulo Raimundo diz que alterações à lei do trabalho são uma "declaração de guerra a quem trabalha"

O dirigente do PCP acrescentou que o Governo decidiu avançar com um pacote laboral que vem "diretamente dos gabinetes dos grupos económicos".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente