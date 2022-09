Medina não vai ter substituto para Sérgio Figueiredo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Depois da renúncia de Sérgio Figueiredo o ministro das Finanças não vai procurar outra pessoa para ocupar de consultor de políticas públicas. O Expresso noticia que apesar de Fernando Medina ter caraterizado o cargo como uma "necessidade específica" das Finanças, acabou de desistir de a preencher.







Sérgio Figueiredo chegou a assinar contrato com o Governo mas a polémica criada em torno da sua contratação, por possíveis conflitos de interesses levou o antigo diretor da TVI a renunciar o cargo.Segundo o Expresso, o gabinete de Fernando Medina não responde se vai avançar com outra contratação mas uma fonte do semanário garante que o assunto está encerrado no ministério e no Governo.