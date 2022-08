Governo não comenta (para já) contratação de Sérgio Figueiredo

O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros remeteu todas as questões sobre a contratação de Sérgio Figueiredo como consultor do Ministério das Finanças para a tutela, afirmando apenas que não há sobreposição de funções entre a consultora que vai ajudar o Estado português a decidir, executar e planear políticas públicas e a contratação do antigo diretor da TVI.



Questionados em relação à contratação de Sérgio Figueiredo, os membros do executivo recusaram-se a responder, dizendo que se tratavam de questões que deveriam ser dirigidas ao Ministério das Finanças. "São questões que têm de ser dirigidas à área governativa das Finanças porque não derivam da ação colegial do Governo e, portanto, não estou na posse da informação para responder", disse o secretário de Estado que lembrou que a reunião do Conselho de Ministros se tinha debruçado sobre o reforço dos abonos de família.