Assembleia Municipal de Lisboa rejeita devolução do Casal Vistoso ao desporto

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) rejeitou esta terça-feira uma recomendação do PSD para restituir o pavilhão do Casal Vistoso, que acolhe atualmente pessoas em situação de sem-abrigo, à prática desportiva.





O documento, apreciado em sessão plenária, teve os votos contra do PS, BE, oito eleitos independentes, a abstenção do PEV e os votos favoráveis do PSD, CDS-PP, PCP, PAN, MPT, PPM e um deputado independente.A Junta de Freguesia do Areeiro, liderada pelo PSD, já havia anunciado há duas semanas que iria apresentar esta recomendação na AML e lançou uma petição para devolver o pavilhão à população.Na petição, disponível 'online', a junta, presidida por Fernando Braamcamp, "condena" a decisão do vereador dos Direitos Sociais da Câmara de Lisboa, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS), de manter o centro de emergência para pessoas em situação de sem-abrigo do Casal Vistoso por tempo indeterminado.Uns dias antes, Manuel Grilo tinha dito à Lusa que os utentes do Casal Vistoso já não irão para um novo espaço, a ser construído no Quartel de Santa Bárbara, em Arroios, como inicialmente previsto.O autarca afirmou que o pavilhão "ainda é necessário" e defendeu que é preciso "olhar para o futuro", argumentando que, com o fim das moratórias de crédito e do 'lay-off', prevê-se "uma situação grave" em termos do número de pessoas em situação de sem-abrigo na capital.Após esta decisão, a Junta de Freguesia do Areeiro vem agora pedir "a devolução do pavilhão do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso à prática desportiva", lamentando que os munícipes estejam há "mais de um ano" sem puder utilizar o equipamento, devido "a uma decisão unilateral do senhor vereador Manuel Grilo".Na recomendação aprovada esta terça-feira, os sociais-democratas pediam também que "a Câmara Municipal de Lisboa encontre uma solução digna e adequada para os cerca de 90 cidadãos sem-abrigo da cidade de Lisboa que foram deslocados para o Pavilhão do Casal Vistoso, com definição de ações a tomar e definição de calendário de execução das mesmas".Os quatro centros de emergência criados no âmbito da pandemia de covid-19, em funcionamento neste momento, estão instalados no Pavilhão do Casal Vistoso, na Casa do Lago (exclusivo para mulheres), na Pousada da Juventude do Parque das Nações e na Casa dos Direitos Sociais da autarquia (para onde foram transferidas, no início de outubro, as pessoas que estavam no centro instalado no Clube Nacional de Natação).