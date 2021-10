Ribeiro e Castro apoia Chicão, mas repudia o Chega

José Ribeiro e Castro, ex-deputado à Assembleia da República e presidente do CDS entre 2005 e 2007, considera que "podemos esperar muito melhor" de Francisco Rodrigues dos Santos no futuro, mas que esse futuro não pode incluir um partido de "linguagem de separação étnico-racial" como o Chega.



Em entrevista à SÁBADO, o ex-líder dos centristas criticou as intervenções do eurodeputado Nuno Melo, que interpretou como um dos ataques à liderança de Chicão por parte de um "grupo que contesta a direção desde que foi eleita". Ribeiro e Castro diz que "o desejável seria que as pessoas trabalhassem para a união do partido em união com a direção" e que, na liderança de Chicão, "isso nunca aconteceu".



Criticou, particularmente, a intervenção de Nuno Melo - que assumiu no fim de semana passado ser candidato à direção do partido contra Francisco Rodrigues dos Santos - nas jornadas parlamentares do CDS, que disse serem de um "antagonismo sistemático, de forma a demolir a direção" e criar "um ambiente em brasa para receber o presidente". Os ataques, diz, poderiam ter prejudicado os resultados das autárquicas, que, para o político, foram um "êxito indiscutível": "O CDS conseguiu não só ter bons resultados mas também contribuir para que o centro-direita tivesse bons resultados - o PS é vencedor, mas ficou bastante amolgado".