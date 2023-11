Mau tempo: Proteção Civil registou hoje 885 ocorrências entre as 00h e as 15h

A Proteção Civil registou hoje, entre as 00h e as 15h, um total de 885 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental, sobretudo nas regiões Norte e Centro, principalmente quedas de árvores e de estruturas.







Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à agência Lusa que "não tem registo de danos significativos em infraestruturas, nem feridos que tenham diretamente a ver com a questão meteorológica", referindo que são os serviços municipais de cada concelho que dispõem de informação mais pormenorizada.Os acidentes rodoviários que tenham sido motivados pela meteorologia não são contabilizados nas ocorrências associadas ao mau tempo, ressalvou a mesma fonte, reforçando que a ANEPC "não tem registo de vítimas, nem de feridos, nem de desalojados".Das 885 ocorrências registadas entre as 00h de hoje e as 15h, por região, 457 foram no Norte, 305 no Centro, 104 em Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Alentejo e quatro Algarve, informou.De acordo com a Proteção Civil, os pedidos de ajuda durante este período estão relacionados com 630 quedas de árvores, 153 quedas de estruturas, 80 inundações, 59 limpeza das vias e 12 deslizamentos de terras.Para responder a todas estas situações foram mobilizados 3.035 operacionais e 1.253 meios terrestres, adiantou a mesma fonte.Num balanço anterior, das 00h às 13h, a ANEPC contabilizou um total de 708 ocorrências em todo o território continental, com especial destaque para as regiões Norte (398) e Centro (250), sobretudo quedas de árvores (518) e quedas de estruturas (111), envolvendo 2.349 operacionais e 994 meios terrestres.Entre as 00h e as 07h de hoje, o balanço da Proteção Civil indicava 199 ocorrências relacionadas com o mau tempo nas regiões Norte e Centro, a maioria quedas de árvores, sem causar vítimas ou danos avultados.Portugal continental está hoje a sentir os efeitos da depressão Ciarán, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Para hoje está previsto "um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 quilómetros/hora, e nas terras altas, com rajadas até 110 quilómetros/hora", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela.Por isso, o IPMA emitiu aviso amarelo de vento forte para hoje nos distritos de Viseu, Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.O instituto colocou sete distritos de Portugal continental sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte hoje e na sexta-feira.Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso vermelho desde as 09h e até às 15h de sexta-feira devido à previsão de "ondas de noroeste com altura significativa de sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros".Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso meteorológico laranja entre as 15h de hoje e até às 24h de sexta-feira, também devido à previsão de agitação marítima forte.O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja, o segundo mais grave, é emitido sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.