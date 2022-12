Seis distritos do continente sob aviso amarelo na sexta-feira devido à chuva

Os distritos de Santarém, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Portalegre vão estar sob aviso amarelo na sexta-feira devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).







NUNO VEIGA/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O aviso para estes seis distritos tem início às 00:00 e prolonga-se até às 06:00 de sexta-feira.O IPMA colocou também os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa e Beja sob aviso amarelo até às 09:00 de sexta-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas do quadrante oeste com 04 a 05 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste.Também a Costa Norte e Costa sul da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo até às 12:00 de sexta-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 04 a 05 metros.A Costa Norte e as regiões montanhosa da Madeira e o Porto Santo estão igualmente sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte de noroeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora até às 15:00 de hoje.A Proteção Civil registou 668 ocorrências entre as 00:00 e as 22:30 desta quarta-feira em Portugal continental devido ao mau tempo, sendo os distritos de Lisboa e Setúbal os mais afetados."Os distritos mais afetados são Lisboa com 174 ocorrências, seguido de Setúbal com 129", disse à Lusa o comandante Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). No entanto, segundo o comandante, as ocorrências "não são de gravidade elevada"."Muito deste número está relacionado com o restabelecimento das condições das áreas afetadas [pelas chuvas de terça-feira]", indicou. Segundo Elísio Pereira, as autoridades ainda se mantêm empenhadas nas limpezas.O comandante da ANEPC informou ainda que se "espera uma noite mais calma, com intensidade da precipitação mais diminuta".O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alargou até às 21:00 de quarta os avisos amarelos relativos a precipitação em quase todos os distritos do continente, com exceção de Bragança, não prevendo depois, inclusive na quinta-feira, avisos semelhantes.Segundo a informação disponibilizada no site do instituto (IPMA), o aviso meteorológico amarelo, o menos grave de uma escala de três, mantém-se até às 21:00 em 17 distritos devido à previsão de "aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada".Não são indicados mais avisos relativos a precipitação após essa hora. Todos os distritos estavam em aviso amarelo desde as 09:00 devido à chuva, que devia terminar às 18:00.Está ativo o nível amarelo relativo a agitação marítima em todos os distritos do litoral do continente - em Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria até às 24:00, e em Lisboa, Setúbal, Beja e Faro até às 09:00 de sexta-feira.Apenas estes últimos avisos vão estar em vigor no continente na quinta-feira, permanecendo todos os distritos ‘a verde’ (sem avisos) no mapa do instituto no que se refere a chuva.O arquipélago da Madeira está abrangido por diferentes avisos amarelos, relativos a vento e agitação marítima, que terminam na quinta-feira, em diferentes horários, consoante a área em questão.O aviso laranja (o segundo mais grave, a seguir ao vermelho) indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.A chuva intensa e persistente que caiu na terça-feira causou mais de 3.000 ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas, afetando sobretudo os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.No total, há registo de 83 desalojados, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), e o mau tempo levou também ao corte e condicionamento de estradas e linhas ferroviárias, que têm vindo a ser restabelecidas.Segundo a ANEPC, estão "cinco planos municipais de emergência ativos", quatro no distrito de Portalegre e um em Santarém, mantendo-se em estado de alerta amarelo os planos especiais de emergência para as bacias dos rios Tejo e Douro devido ao risco de cheias.Quarta-feira, a partir das 14:00, a Proteção Civil reduziu o nível de alerta de laranja para amarelo em todos os distritos de Portugal continental devido ao desagravamento das condições meteorológicas, mas alertou que poderiam ainda ocorrer "situações pontuais de inundação".A Proteção Civil estava em nível laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) para todo o dispositivo desde terça-feira. O alerta amarelo (o terceiro da escala) significa um grau de gravidade moderado, existindo a possibilidade de ocorrência de fenómenos que, não sendo invulgares, podem representar um dano potencial para pessoas e bens.A ANEPC tem quatro estados de alerta especial (azul, amarelo, laranja e vermelho), que determinam o reforço da monitorização e incremento do grau de prontidão do dispositivo.