Vem aí chuva e trovoada. Depressão Celine afeta o continente e a Madeira

A depressão Celine, associada a uma superfície frontal fria, vai afetar Portugal continental a partir da tarde de sábado, com precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, principalmente no Minho e Douro Litoral, informou esta sexta-feira o IPMA.







ESTELA SILVA/LUSA

De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão Celine, que às 13h de sábado "deverá estar centrada a oeste das Ilhas Britânicas", irá condicionar, associada a uma superfície frontal fria, o estado do tempo em Portugal continental a partir da tarde."Prevê-se precipitação persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada, em especial no Minho e Douro Litoral", lê-se no comunicado.Segundo o IPMA, a partir da tarde de sábado, a "superfície frontal fria começará a deslocar-se para sul", originando "precipitação persistente, com aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, à região Centro durante o dia 29 [domingo] e à região Sul entre a tarde de dia 29 e o início da manhã do dia 30 [segunda-feira]".Para sábado, o IPMA prevê também "rajadas de vento até 75 quilómetros/hora no litoral e nas terras altas, em especial da região Norte, e agitação marítima com ondas de noroeste até seis metros de altura significativa, que deverão diminuir gradualmente de altura a partir da tarde"."Prevê-se que a depressão Celine terá um impacto, embora indireto, no estado do tempo no arquipélago da Madeira", referiu ainda o IPMA, informando que "a superfície frontal fria associada a esta depressão deverá atingir o arquipélago" no domingo, com "aguaceiros que deverão ser localmente fortes e persistentes".Devido a esta situação meteorológica, foram emitidos avisos amarelo e laranja de precipitação, agitação marítima e vento, "aconselhando-se medidas de precaução de situações de vulnerabilidade ao estado do tempo, o acompanhamento das previsões meteorológicas e da atualização dos avisos".Em termo de precipitação, o IPMA emitiu aviso laranja para os distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo (entre as 09h de sábado e as 03h de domingo), devido a chuva persistente, e por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada, antecedidos de aviso amarelo desde as 18h17 de hoje.Avisos amarelos para precipitação foram também emitidos para os distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu, Vila Real (das 15h de sábado às 12h de domingo), Bragança (18h de sábado às 03h de domingo), Castelo Branco, Lisboa, Leiria, Setúbal, Santarém (03h de domingo às 00h00 de segunda-feira), Beja, Évora, Faro e Portalegre (15h de domingo às 06h de segunda-feira).Os avisos laranja para agitação marítima foram emitidos para os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo (das 18h17 de hoje às 12h de sábado), devido a ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir a altura máxima de 10 metros.Para os distritos de Beja, Faro (das 18h17 de hoje às 18h de sábado), Setúbal (18h17 de hoje às 00:00 de domingo), Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo (12h de sábado às 06h de domingo) foram emitidos avisos amarelos para agitação marítima, devido a ondas de noroeste com quatro a cinco metros.Os avisos amarelos para vento foram emitidos para os distritos de Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo, face à previsão de "vento de sudoeste com rajadas até 75 quilómetros/hora na faixa costeira e rajadas até 90 km/h nas terras altas".Para o arquipélago da Madeira, o IPMA emitiu aviso laranja para chuva na costa Norte, costa Sul, Porto Santo e regiões montanhosas (das 09h às 18h de domingo), devido a "precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada", antecedidos de avisos amarelos também devido a chuva, por vezes forte, a partir das 03h de domingo.O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.A Proteção Civil alertou hoje para possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, com especial incidência no Norte e Centro do continente.Na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, o comandante nacional, André Fernandes, revelou que foi elevado, até ao final de domingo, o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões da entidade, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo do continente.Segundo André Fernandes, a Agência Portuguesa do Ambiente informou que as bacias hidrográficas com maior potencial de cheias são as dos rios Lima (em particular em Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima), Cávado, Douro (com particular incidência nas sub-bacias do Tâmega e do Tua), Vouga e Mondego.A prontidão do sistema em nível laranja prevê o aumento em 25% do nível de efetivos em todo o país. O Centro de Coordenação Operacional da ANEPC estará reunido no sábado e no domingo para acompanhar as ocorrências e, se houver necessidade, prolongará o estado de alerta para além de domingo.