Ciarán já se faz sentir: 200 ocorrências registadas e pontes com limite de velocidade

As Pontes Vasco da Gama e 25 de Abril estão esta quinta-feira de manhã com limites de velocidade devido ao vento forte, disse à Lusa fonte da Lusoponte, empresa que faz a gestão destas infraestruturas.







João Dinis/Correio da Manhã

A velocidade na Ponte 25 de Abril foi reduzida de 70 para 60 quilómetros por hora (km/h) e na Ponte Vasco da Gama, no sentido Norte-Sul, a velocidade máxima é agora de 80 km/h e no sentido contrário de 60 km/h devido ao vento forte.O limite normal de velocidade na Ponte Vasco da Gama é de 120 Km/h, com exceção de pequenos troços.

A Proteção Civil registou entre as 00:00 e as 07:00 desta quinta-feira 199 ocorrências relacionadas com o mau tempo nas regiões Norte e Centro, a maioria quedas de árvores, sem causar vítimas ou danos avultados.

Em declarações à agência Lusa, o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou que a região Norte, principalmente os distritos do Porto e Viseu, foi a mais afetada.

"Na região Norte tivemos um total de 145 ocorrências, 116 das quais relacionadas com quedas de árvores, e 54 na região Centro, 42 das quais também quedas de árvores relacionadas com o vento forte", disse.

A carregar o vídeo ... Árvore cai e atinge carro com pai e filho no interior em Ponte de Lima

De acordo com Paulo Santos, foram também registadas sete ocorrências na região de Lisboa Vale do Tejo.

"Além das quedas de árvores foram registadas ainda pequenas inundações e queda de estruturas, mas em menor número", indicou.

Portugal continental está hoje a sentir os efeitos da depressão Ciáran, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Para hoje está previsto "um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela.Por isso, o IPMA emitiu aviso amarelo de vento forte para hoje nos distritos de Viseu, Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.Devido ao mau tempo, o IPMA colocou sete distritos de Portugal continental hoje e sexta-feira sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte.Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 09:00 de hoje e as 15:00 de sexta-feira, devido à previsão de "ondas de noroeste com altura significativa 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros".Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja, entre as 15:00 de hoje até às 00:00 de sábado, também devido à previsão de agitação marítima forte, ainda de acordo com a nota do IPMA.Os distritos de Leiria, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo devido à chuva, por vezes forte, até às 09:00 de hoje