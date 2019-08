Dezoito homens foram detidos na sexta-feira por suspeita de participação em rixa no jogo da Supertaça de futsal Placard Masculina entre Benfica Sporting , em Torres Novas, anunciou a PSP este sábado.Os 18 homens, com idades entre os 18 e os 35 anos, foram detidos pelas 23h00 no seguimento do policiamento ao jogo da Supertaça de Futsal que decorreu no Palácio dos Desportos, em Torres Novas, "por suspeitas da prática do crime de participação em rixa", adianta a PSP em comunicado.Os suspeitos foram constituídos arguidos e submetidos a Termo de Identidade e Residência, tendo sido notificados para se apresentaram na segunda-feira perante a autoridade judicial, para aplicação de medidas de coação.Na sexta-feira, o Sporting conquistou pela nona vez a Supertaça de futsal, a terceira consecutiva, ao impor-se por 6-2 ao Benfica, que soma oito triunfos na competição.