Marco 'Orelhas' e cunhado ficam em prisão preventiva. Xio vai cumprir pena de dois anos e meio

Marco 'Orelhas' e o cunhado, Paulo Chanfras, ficaram esta quinta-feira em prisão preventiva. Xio, um dos 9 detidos na operação da PJ ligada à morte do adepto Igor Silva nos festejos do FC Porto campeão, vai cumprir uma pena de dois anos e meio a que estava condenado.







Marco 'Orelhas'

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os nove detidos na operação da Polícia Judiciária "Fim de Festa", que pertencem à claque dos 'Super Dragões' foram hoje ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, por suspeita de ligações à morte de Igor Silva durante os festejos do FC Porto na madrugada do dia 8 de maio.Marco 'Orelhas' confessou estar envolvido nas agressões na noite dos festejos do FC Porto, porém não admitiu o envolvimento na morte de Igor. Desta forma o Ministério Público pediu a prisão preventiva para Marco 'Orelhas', como também de outros dois detidos, Paulo Chanfras, cunhado de Marco 'Orelhas' e Diogo Xio.Aos restantes arguidos o Ministério Público pediu apenas apresentações periódicas às autoridades.