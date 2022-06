Homem com dedo amputado espera duas horas pela triagem

O Serviço de Urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vive uma situação caótica: há um surto de Covid porque os doentes não têm o distanciamento necessário, o espaço está lotado com mais do triplo da capacidade e não há profissionais de saúde suficientes para fazer os turnos.

Um homem chegou ao Serviço de Urgência com um dedo amputado. Deu entrada pelo seu próprio pé. Esperou duas horas até ser chamado pela triagem com o dedo de uma mão guardado num saco. Como não foi transportado pelos bombeiros, ninguém lhe deu prioridade, nem se aperceberam da urgência do caso. Nessa altura, só havia um enfermeiro a fazer a triagem das urgências do hospital.