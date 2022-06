PJ detém nove pessoas em operação no Porto. Marco 'Orelhas' entre os detidos

Operação está relacionada com a morte de Igor Silva durante os festejos do título nacional de futebol do FC Porto.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve oito pessoas numa operação desencadeada na noite do Porto e ligada à morte de Igor Silva durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto. Entre os detidos, avança o Correio da Manhã, encontra-se Marco "Orelhas", número dois da claque do FC Porto Super Dragões.