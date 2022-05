Marco 'Orelhas' entregou-se à PJ do Porto

Homem estava em fuga após morte de adepto nos festejos do título do FC Porto.

Marco 'Orelhas' entregou-se à Polícia Judiciária do Porto, na manhã desta segunda-feira, na sequência da morte do adepto do FC Porto Igor Silva nos festejos do título.







Marco ‘Orelhas’

Marco 'Orelhas' tinha medo de represálias contra os seus familiares. Horas depois dos primeiros disparos no Bairro do Cerco, no Porto, o pai de Renato - o jovem que está em prisão preventiva pela morte de Igor Silva - fez chegar ao DIAP um requerimento dando conta de que pretendia entregar-se. Quer responder à Justiça pelas suspeitas de ofensas corporais agravadas e quer acalmar os ânimos que atualmente se vivem na Invicta.

O filho de Marco, Renato Gonçalves, está em prisão preventiva por ser um dos suspeitos do esfaqueamento.Em atualização