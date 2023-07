Marcha LGBTI+ do Porto vai terminar com festa no Largo Amor de Perdição

A Marcha do Orgulho LGBTI+ do Porto vai iniciar-se na Praça da República e culminar no Largo Amor de Perdição, adiantou Filipe Gaspar, dizendo que já não está previsto o arraial, mas um encontro e momento de festa. Decisão surge depois de diferendo sobre local do arraial com a autarquia.

A Marcha do Orgulho LGBTI+ do Porto, que decorre no sábado, vai iniciar-se na Praça da República e culminar no Largo Amor de Perdição, com um encontro e "momento de festa" entre os participantes, adiantou esta quarta-feira a comissão organizadora.







Em declarações à agência Lusa, Filipe Gaspar, membro da Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho LGBTI+ do Porto, adiantou que a realização da marcha já foi comunicada às autoridades, nomeadamente à Polícia de Segurança Pública (PSP).A Marcha do Orgulho LGBTI+ do Porto vai iniciar-se na Praça da República e culminar no Largo Amor de Perdição, adiantou Filipe Gaspar, dizendo que já não está previsto o arraial, mas um encontro e momento de festa.Segundo o responsável, a iniciativa [marcha e encontro] tem autorização para decorrer até às 00h30 de domingo.Na segunda-feira, o presidente da Câmara do Porto afirmou que o arraial que precedia a Marcha do Orgulho LGBTI+ poderia realizar-se na Alameda das Fontaínhas, mas que não contaria com o apoio do município , que apenas apoiava o evento se o mesmo se realizasse no Parque do Covelo."Dissemos que montaríamos tudo o que fosse preciso e indicámos o Parque do Covelo (...) Eles disseram que não querem, que aquilo que querem é organizar nas Fontaínhas. Se eles quiserem acabar a marcha nas Fontaínhas e fazer o arraial nas Fontaínhas não tem problema nenhum. Fazem ao abrigo do direito à manifestação, não vão é ter apoio da câmara", salientou Rui Moreira.Questionado sobre os motivos que levaram a autarquia a não aceitar a realização do arraial na Alameda das Fontaínhas, conforme tinha sido solicitado pelos organizadores, Rui Moreira afirmou que, naquele local, a situação é semelhante ao Largo Amor de Perdição, onde se realizou o anterior arraial e onde a organização tencionava inicialmente fazer o evento."Da mesma maneira que as pessoas do Largo Amor de Perdição têm direito ao seu descanso e sossego, entendemos que nas Fontaínhas é rigorosamente a mesma coisa", referiu o autarca independente, acrescentando que o Parque do Covelo tem "todas as condições".Rui Moreira afirmou ainda que a ideia de que o município está a proibir a realização da marcha e do arraial "é mentira" e "uma instrumentalização".No dia 25 de junho, a Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho LGBTI+ do Porto lançou uma petição 'online' a reivindicar que a 18.ª MOP aconteça no centro do Porto e não seja remetida "à invisibilidade" pelo município, que foi entregue na quarta-feira à Câmara, com 5.701 assinaturas.No fim de semana, a cidade do Porto recebe também o festival Porto Pride, que decorre, a partir de sexta-feira, no Parque da Pasteleira, local cedido pela Câmara Municipal do Porto.O Porto Pride, que se realiza na cidade desde 2001, é de acesso livre e gratuito, e conta com artistas como Favela Lacroix, Titica, DJ Pam, DJ Raul Mata, DJ Luís Marques, Lilly Prozac, Victoria Kox e Agatha Top.