A Câmara do Porto cedeu o Parque do Covelo para a Marcha, mas a organização quer celebrar no centro da cidade e pediu a Eulália que levasse uma petição à Assembleia Municipal.

Eulália pediu que a Marcha LGBT termine no centro do Porto. Quem é a ativista de 71 anos?

Eulália Almeida, de 71 anos, pediu à Assembleia Municipal do Porto que permitisse que a Marcha do Orgulho LGBTI+ do Porto termine no coração da cidade e que não seja remetida à "invisibilidade". Quer chamar a atenção pela luta dos direitos desta comunidade que "tem sido alvo de chacota de várias pessoas, inclusive de pessoas que fazem parte do executivo". E assegura: "Os nossos filhos não merecem isso". O vídeo em que defende as suas ideias tornou-se viral nas redes sociais.