Marcelo sugere acordo político sobre papel do SNS, do setor social e do privado

Numa intervenção no ISCTE, o Presidente da República criticou as constantes mudanças de política da saúde com os sucessivos governos.

O Presidente da República sugeriu esta quinta-feira um acordo político sobre o papel do SNS, do setor social e do setor privado na saúde, para que haja um quadro de médio prazo.



Marcelo aborda o papel do SNS e do setor privado no ISCTE MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Numa intervenção no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, no encerramento de uma conferência sobre os 50 anos do Serviço Médico na Periferia (SMP), Marcelo Rebelo de Sousa criticou as constantes mudanças de política da saúde com os sucessivos governos.

Segundo o chefe de Estado, o Governo deve decidir, primeiro, se quer ou não fazer acordo, mas "mesmo sem acordo, tem de um dia tomar uma decisão sobre isto: o que é que deve ser SNS, o que é que deve ser setor social, o que é que deve ser setor privado lucrativo - com a flexibilidade suficiente para pensar nas interações".