Portugal

Carneiro desafia Luís Montenegro a demitir ministra da Saúde

Lusa 13:38
A Direção Executiva do SNS deu indicações aos hospitais para cortarem na despesa, mesmo que isso implique abrandar consultas e cirurgias.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, desafiou esta quarta-feira o primeiro-ministro a demitir a ministra da Saúde, considerando que Ana Paula Martins está sem autoridade política.

Numa declaração na sede do PS, em Lisboa, José Luís Carneiro considerou de uma "gravidade inaudita" a notícia de hoje do jornal Público segundo a qual a Direção Executiva do SNS deu , mesmo que isso implique abrandar consultas e cirurgias.

"Compete ao primeiro-ministro transmitir, com gentileza, à ministra da Saúde que ela está sem autoridade política", disse, acrescentando que cabe também a Luís Montenegro dizer a Ana Paula Martins "que ela já deixou de o ser".

Na perspetiva do líder socialista, "quem tem condições para realizar com essa gentileza política, esse diálogo com a senhora ministra é mesmo o primeiro e último responsável do Governo", sendo "o primeiro e o último responsável do Governo o primeiro-ministro".

"É no primeiro-ministro que está toda e a mais importante responsabilidade política e só ele pode responder aos portugueses", enfatizou.

Carneiro ressalvou que não tem "por princípio" pedir a demissão dos elementos que fazem parte da equipa escolhida pelo primeiro-ministro porque é a Luís Montenegro "que compete avaliar e decidir se devem ou não devem continuar" esses membros no Governo.

Direção executiva do SNS obriga hospitais a cortarem despesa mesmo que abrandem consultas e cirurgias
Tópicos Política Saúde José Luís Carneiro Luís Montenegro Ana Paula Martins Partido Socialista Lisboa Serviço Nacional de Saúde
