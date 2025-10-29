Ordem dos Enfermeiros alerta que eventuais cortes no SNS não podem limitar acesso

"A diminuição do orçamento não pode ter reflexo nas novas contratações de profissionais de saúde, nomeadamente de enfermeiros, cuja carência, segundo os dados mais recentes, ultrapassa os 14 mil profissionais no SNS", lê-se no comunicado.

A Ordem dos Enfermeiros considerou esta quarta-feira que a eventual redução da despesa no SNS "não pode passar por diminuir o acesso" aos cuidados e que "o foco deve estar em aumentar a eficiência e diminuir o desperdício".



O bastonário da Ordem dos Enfermeiros (OE), Luís Filipe Barreira, afirmou, em comunicado, que "deve haver uma gestão e controlo mais rigorosos da despesa pública", com a diminuição do orçamento para a saúde.

Luís Filipe Barreira comentou assim a notícia do jornal Público sobre instruções da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), liderada por Álvaro Almeida, para os hospitais cortarem despesas, mesmo que isso abrande cirurgias, consultas e outros cuidados.

O bastonário da OE alertou que qualquer corte que afete os recursos humanos, nomeadamente a contratação de enfermeiros, compromete a qualidade e segurança dos cuidados.

"A diminuição do orçamento não pode ter reflexo nas novas contratações de profissionais de saúde, nomeadamente de enfermeiros, cuja carência, segundo os dados mais recentes, ultrapassa os 14 mil profissionais no SNS", lê-se no comunicado.

O bastonário da OE lamentou ainda que os Planos de Desenvolvimento Organizacional (PDO) continuem a aguardar aprovação do Ministério da Saúde.

Segundo Luís Filipe Barreira, sem os PDO aprovados, não é possível contratar enfermeiros, defendendo um "reforço urgente" destes profissionais no SNS.

"Devido à escassez de profissionais e à sobrecarga de trabalho dos que se mantêm em funções, 'fica em causa a qualidade e segurança dos cuidados'", acrescentou.

