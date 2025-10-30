Sábado – Pense por si

Gouveia e Melo perde liderança pela primeira vez

Almirante na reserva dá trambolhão e fica em terceiro lugar nas intenções de voto da sondagem da Intercampus, atrás de Marques Mendes e André Ventura. Seguro também perde força, mas cenário de empate técnico mantém-se. Ventura perde sempre numa segunda volta.

Henrique Gouveia e Melo perde, pela primeira vez, a liderança nas intenções de voto para as presidenciais de 2026. O almirante na reserva é ultrapassado por Luís Marques Mendes – que agora lidera a sondagem da Intercampus - e André Ventura.

Gouveia e Melo perde liderança pela primeira vez