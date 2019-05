O decreto-lei, aprovado no Conselho de Ministros em 14 de março, no âmbito da descentralização, transfere para os municípios competências no funcionamento regular das infraestruturas portuárias de apoio às atividades de pesca e de náutica de recreio.



Com base em informação governamental antes divulgada, a gestão municipal nomeadamente de marinas, ou de portos de pesca secundários, visam a exploração económica, conservação e desenvolvimento, gestão de efetivos e administração do património do Estado que lhes está afeto e a exploração portuária.



A transferência de competências vem alargar a outras zonas do país experiências já desenvolvidas com as autarquias de Lisboa, Porto, Vila Nova Gaia ou Portimão, explicou, na altura, o Governo.



O Governo aprovou 22 diplomas setoriais da descentralização -- num processo gradual entre 2019 e 2021, ano em que as competências se consideram transferidas --, encontrando-se 17 publicados em Diário da República.

