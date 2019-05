A informação foi avançada durante a reunião pública do executivo municipal, depois de o vereador independente António Parada ter levantado a questão.



O vereador da Educação revelou que os alunos, docentes e não docentes vão ser transferidos para a Escola Básica da Viscondessa, a cerca de 500 metros desta, que reúne todas as condições para os acolher.



Requalificada em 2005, Correia Pinto disse que a escola tem ótimas instalações, contudo durante as férias de Verão vão ser feitas pequenas obras de melhoramento.



Atualmente, este estabelecimento de ensino tem sete turmas do 1.º ciclo, prevendo-se que aumente para nove, e duas de pré-escolar que deverá passar para três.



Os alunos "rapidamente" se vão adaptar às novas circunstâncias e "facilmente" se integrarão no novo edifício, considerou.



Devido à diminuição de alunos já existem turmas mistas, com mais de um ano de escolaridade, o que é prejudicial para os alunos pois afeta o seu rendimento escolar, salientou.



"Estes alunos têm um rendimento escolar abaixo de outros do mesmo ano e do mesmo agrupamento escolar", referiu.



O vereador da Educação contou que na segunda-feira à noite reuniu com os pais dos alunos que não reagiram "muito bem" à mudança", acrescentando ser "algo natural" em situações deste tipo.



Entre 2005 e 2018 fecharam 18 estabelecimentos de ensino em Matosinhos devido ao decréscimo populacional, adiantou.

