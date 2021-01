Marcelo Rebelo de Sousa está infetado com o novo coronavírus. O Presidente da República está assintomático, de acordo com uma nota publicada no site da Presidência. Cancelou os compromissos marcados para os próximos dias.O teste PCR positivo de Marcelo foi conhecido às 21h40.O candidato presidencial passou os últimos dias em debates com os restantes candidatos.Quanto a André Ventura, decidiu por sua iniciativa entrar em isolamento profilático "por uma questão de segurança", confirmou àfonte oficial da campanha. "E assim ficará até fazer teste e obter as indicações da DGS". Todas as iniciativas de campanha estão canceladas até lá. Marcelo e o deputado do Chega debateram no dia 6 de janeiro.Ao serão desta segunda-feira, 11, Tiago Mayan ainda não fora contactado pelos serviços de saúde ou pela Presidência. Mas a sua candidatura previa manter a campanha uma vez que, segundo aapurou junto de fonte oficial, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal debateu com Marcelo no domingo e o contacto de risco com o assessor de Belém ocorreu apenas no dia seguinte."Estou ótima", disse Ana Gomes àjá depois de ter sido noticiado que Marcelo, com quem debateu no sábado, dia 9, está infetado. "Não fui contactada por Presidência ou SNS. Estarei obviamente disponível para o que me recomendem". E confirmou que amanhã acompanhará por Zoom a sessão com os peritos no Infarmed.Marcelo Rebelo de Sousa debateu com Vitorino Silva no dia 7 de janeiro. Acontactou a candidatura de Rans e aguarda resposta. Segundo a RTP, Vitorino Silva aguarda contacto das autoridades de saúde.João Ferreira, do PCP, também aludiu à infeção por coronavírus de Marcelo, alegando que se sente "tranquilo" e a aguardar indicações das autoridades de saúde.A candidata presidencial apoiada pelo BE, Marisa Matias, já contactou Marcelo. "Contactei agora Marcelo Rebelo de Sousa, lamentando que tenha testado positivo à Covid-19. Desejo-lhe as melhoras e faço votos de rápida recuperação", pode ler-se numa publicação do Twitter de Marisa Matias.