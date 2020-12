Manuel Magina da Silva, que é diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), tem uma longa carreira nas operações especiais – e até foi campeão nacional de tiro dinâmico.





FEVEREIRO

Na detenção de Cláudia Simões, "vi um polícia a cumprir as obrigações"

Estas foram duas características sublinhadas pelos perfis escritos quando assumiu, em fevereiro último, o cargo de diretor nacional da Polícia de Segurança Pública. A sua intervenção sobre o futuro do Serviço de Estrangeiros e Fronteira (SEF), repensado depois da morte de Ihor Homeniuk , é o último ato de um curto mandato marcado por alguns tiros que os críticos diriam serem muito ao lado do alvo. Reveja-as:

Logo nas primeiras declarações aos jornalistas, a seguir à sua tomada de posse como novo diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), a 3 de fevereiro, Manuel Magina da Silva, então com 54 anos, definiu o tom do seu mandato: "Defender os bons polícias e os polícias que, muitas vezes, são injustamente atacados na praça pública quando apenas cumpriram as suas funções e os regulamentos que estão em vigor". Mas, asseverou, "vamos exigir que os polícias cumpram a lei, respeitem os direitos, liberdades e garantias, que não tenham comportamentos discriminatórios e extremismo de qualquer tipo".



Os jornalistas sugeriram-lhe um exemplo prático: um comentário à atuação policial na detenção de Cláudia Simões, a 19 de janeiro, na Amadora?



Magina da Silva respondeu que aquilo que viu no vídeo divulgado nas redes sociais foi "um polícia a cumprir as suas obrigações e as normas que estão em vigor na PSP". Logo, concluiu: "não houve "qualquer infração". Mais tarde, em entrevista à TVI insistiu: o agente "usou a força conforme a Bíblia dos Polícias", que "diz que depois de um suspeito ou de um detido estar manietado, controlado e algemado com as mãos atrás das costas, 'na condução de indivíduos algemados devem ser tomadas todas as precauções tendentes a evitar quedas ou pancadas inopinadas'".



Em março, o agente da PSP acabaria por ser constituído arguido.





ABRIL

No incidente das armas militares em Vila Real, "a polícia fez o que tinha a fazer"

Em março, um lar em Vila Real onde se registara um surto de covid-19 foi descontaminado pelo Exército. Alguns membros da Polícia do Exército guardaram o perímetro armados – o que motivou uma chamada de atenção da PSP: os militares estavam ali numa missão de apoio à Proteção Civil, pelo que não deveriam estar armados na via pública. E identificou o comandante.



Provocou mal-estar, houve relatórios das Forças Armadas e da PSP sobre o sucedido; ministros da Defesa e da Administração Interna foram chamados a resolver a situação, a Secretária Geral do Sistema de Segurança Interna também. A crise institucional ficou aparentemente sanada com o acordo de que não se voltariam a utilizar armas em missões de apoio à Proteção Civil durante o estado de emergência.



Mas foi só aparentemente. Chamado pelo Partido Socialista à comissão parlamentar de Defesa, o almirante Silva Ribeiro, revelou que Magina da Silva lhe telefonou. "Percebeu que cometeu um erro e pediu-me desculpa", disse, antes de repetir: "Telefonou-me a pedir desculpa". O chefe de Estado Maior das Forças Armadas referiu ainda que "as forças de segurança" tenham "atuado precipitadamente", "foi um lapso".



"Fontes próximas da direção nacional da PSP" disseram depois à Renascença que o teor do telefonema não fora bem esse. Magina da Silva acabaria por esclarecer que o pedido de desculpas não foi pela atuação da polícia, mas por um email interno sobre o caso ter sido divulgado. Quanto ao sucedido em Vila Real, insistiu: "A polícia fez o que tinha a fazer".





SETEMBRO Normas sobre aprumo dos agentes

O diretor nacional da PSP assinou, em setembro, um despacho revelado pela agência Lusa sobre "as normas relativas ao aprumo, apresentação e uso de uniforme" por parte dos polícias.



A lista é longa, por isso ficam apenas alguns exemplos: a barba desse ser cortada de modo uniforme e não pode ter extensão suficiente para permitir que alguém a puxe ou agarre. O bigode não pode ultrapassar o lábio superior nem ter pontas encaracoladas. As unhas das mulheres devem estar pintadas com cor uniforme e ter um comprimento nunca superior a 3 cm.



Quanto a tatuagens, só podem estar visíveis no braço, acima da linha do cotovelo e nos pés até 10 cm acima da linha do tornozelo. As restantes, têm que ser tapadas. "Tatuagens que contenham símbolos, palavras ou desenhos de natureza partidária, extremista, rácica ou que incentivem à violência" são proibidas. Os agentes teriam então seis meses para as remover – e os que se apresentassem a concurso, poderiam ser excluídos "exceto" se manifestassem intenção de as remover.



Segundo o Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), foram "centenas" as reclamações às novas regras, que não eram atualizadas desde 2008. Este sindicato formalizou até uma queixa na Provedoria de Justiça por estarem "em causa violações e restrições graves de direitos, liberdades e garantias dos profissionais da PSP".





DEZEMBRO Reestruturação do SEF: uma "visão pessoal"

Um comunicado oficial da PSP esclareceu esta segunda-feira, 14, o teor das declarações feitas no dia anterior: "Não pretendeu, obviamente, condicionar qualquer reestruturação em curso do sistema de segurança interna, lamentando que as suas declarações tenham sido interpretadas dessa forma".



À saída de um encontro com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, Magina da Silva explicou que "tem sido trabalhado com o Ministério da Administração Interna" a "fusão entre PSP e SEF." Depois de Eduardo Cabrita responder que não cabe a "um diretor de polícia" fazer anúncios deste tipo, Magina da Silva acabou por sentir necessidade de já não em declarações públicas, mas por escrito, esclarecer que esta foi uma "visão pessoal".