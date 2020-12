A Provedora de Justiça não concorda com a existência de um quarto de isolamento no centro de detenção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do aeroporto de Lisboa.As instalações foram criadas depois da morte de Ihor Homenyuk no aeroporto, em março. Ao jornal Público , Maria Lúcia Amaral considera que a sala "permite um nível de subjectividade incompatível com garantias fundamentais de todos os cidadãos".