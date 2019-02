Isilda Alves é a terceira demissão de peso na Ordem dos Advogados de Guilherme Figueiredo. À SÁBADO, prefere não prestar declarações.

É a terceira demissão de peso na Ordem dos Advogados de Guilherme Figueiredo. Após a demissão de Silva Cordeiro e do vice-presidente do Conselho Geral, Miguel Matias, foi a vez da vogal Isilda Alves, apurou a SÁBADO.



Contudo, a demissão ainda não foi oficializada pelo Conselho Superior. À SÁBADO, Isilda Alves prefere não prestar declarações, deixando em mistério o que motivou a sua demissão.



A primeira demissão aconteceu em Maio de 2018. Miguel Matias, então vice-presidente do Conselho Geral da OA, explicou à SÁBADO que, apesar de não revelar as razões, demitiu-se devido ao "estado da classe".



Um mês depois, Silva Cordeiro demitiu-se do cargo de vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados por alegadas irregularidades do bastonário, Guilherme Figueiredo. "[O Conselho Geral] conseguiu conviver com coisas verdadeiramente reprováveis e as pessoas devem viver bem com isso", explicou à SÁBADO então. "Basicamente [o Conselho Geral] faz o que o sr. bastonário disser", atira. "Aquilo que sinto na generalidade dos colegas advogados é que a actuação [de Guilherme Figueiredo] é muito negativa", lamenta ainda.



Contudo, Silva Cordeiro não se refere negativamente às contas da OA, que passou de um resultado líquido negativo de quase 66 mil euros, em 2016, para um resultado positivo de perto de dois milhões de euros no ano passado, devido à diminuição das despesas. Apesar de "aplaudir" a "capacidade para reverter de forma muito vigorosa" o resultado negativo das contas da Ordem, o ex-vogal diz que "o mandato não se aprecia apenas" por esse feito.