Miguel Matias apresentou a demissão do cargo de vice-presidente da Ordem dos Advogados (OA). À SÁBADO, o jurista não revela as razões que o levaram a demitir-se, mas deixa fortes críticas "à classe", não à OA.



"Posso-lhe dizer que a Ordem dos Advogados, do ponto de vista organizacional, está muito melhor do que estava. O estado da classe é que não. E isso é uma das razões [da minha demissão]", explicou o advogado, sem querer detalhar os motivos de desagrado. Um dos elogios que Matias dá foi o facto da Ordem dos Advogados, sob a tutela do actual bastonário Guilherme Figueiredo, ter conseguido passar de um resultado líquido negativo de quase 66 mil euros, em 2016, para um resultado positivo de perto de dois milhões de euros no ano passado.



O jurista disse à SÁBADO que apresentou os motivos "exclusivamente" ao sr. bastonário. "Não vou transmitir as razões que levaram à minha demissão. Prometi isso a mim próprio, por uma questão de elegância e respeito por algo que me orgulho de ter representado durante quase 11 anos. Não quero de forma nenhuma denegrir a ordem a classe e, acima de tudo, perturbar o trabalho do Conselho Geral", continuou.



Com mais de três mandatos no Conselho Regional de Lisboa, o jurista anunciou a sua demissão através do seu Facebook pessoal. "Ontem, por razões que tive oportunidade de transmitir ao Bastonário e após comunicação aos restantes membros do CG, apresentei a minha demissão do cargo de Vice Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados", disse.



"É tempo de parar", conclui Miguel Matias na sua publicação. "Boa sorte a todos para o que resta deste triénio."



A SÁBADO tentou ligar ao bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, mas sem sucesso.