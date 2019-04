António Jaime Martins, Isabel da Silva Mendes e Luís Menezes Leitão juntam-se a Guilherme Figueiredo, o atual bastonário da OA. Eleições estão marcadas para novembro.

A Ordem dos Advogados conta já com quatro candidatos a bastonário para as próximas eleições, marcadas para novembro, para o triénio 2020-2022. São eles António Jaime Martins, atual presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados (OA), a advogada Isabel da Silva Mendes e o professor e advogado Luís Menezes Leitão. Os três candidatos juntam-se a Guilherme Figueiredo, o atual bastonário da OA, que tinha já anunciado a sua recandidatura.



Jaime Martins, em vias de completar o segundo mandato à frente Conselho Regional de Lisboa, deverá anunciar formalmente durante o próximo mês de maio a sua candidatura a Bastonário da Ordem dos Advogados. Em comunicado à imprensa, refere: "Durante estes dois últimos anos, a Ordem dos Advogados e a figura do Bastonário eclipsaram-se por completo na defesa do Estado de Direito democrático, do Sistema de Justiça e das prerrogativas dos Advogados e Advogadas portugueses".



Já Isabel da Silva Mendes, em comunicado divulgado esta quarta-feira, assume a candidatura sob o mote de devolver a Ordem aos advogados e como maior prioridade "pôr ordem na Ordem, abrir as portas aos advogados, dar-lhes a confiança perdida e renovar a esperança no futuro".

Estes três candidatos juntam-se ao já anunciado candidato Guilherme Figueiredo. Recorde-se que Guilherme Figueiredo foi eleito bastonário da OA na segunda volta das eleições em dezembro de 2016.



Atualmente a desempenhar as funções de vogal relatora do Conselho de Deontologia de Lisboa da Ordem dos Advogados Isabel da Silva Mendes destaca a defesa intransigente dos direitos dos advogados e das suas condições de vida.Menezes Leitão, que no final de fevereiro anunciou a sua candidatura a Bastonário da Ordem dos Advogados, apresentará formalmente a candidatura na tarde de quinta-feira. No anúncio de candidatura, o"prescindir do respetivo ordenado, no valor de alguns milhares de euros, criado por Marinho e Pinto e usufruído por todos os Bastonários até hoje".