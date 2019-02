Capa n.º 774

"Tem disponibilidade para lhe fazer algumas perguntas acerca dos 'velhos' a que alude o Pulido Valente? António Peixoto." Foi na tarde de 30 de junho de 2013 que o SMS seguiu até ao destinatário. O remetente queria alguns dados para comentar um texto que o cronista Vasco Pulido Valente tinha escrito no Público e que criticava o sofrimento a que os reformados tinham sido sujeitos durante a crise financeira. A resposta à mensagem chegou uns minutos depois: "Caro, não li o Pulido Valente. Podemos falar se me enviar para mail. pmarques@ps.parlamento.pt." O remetente era António Peixoto, antigo quadro das Finanças, que durante anos, sob o pseudónimo de "Miguel Abrantes" alimentou o blog "Câmara Corporativa". A "Operação Marquês" revelou que Peixoto recebia 3500 euros/mês para o efeito. E também revelou alguns dos seus contactos directos. Além de Pedro Marques, Peixoto recolhia informação junto de João Galamba, secretário de Estado da Energia, e falava frequentemente com o comentador Pedro Adão e Silva. A jornalista Fernanda Câncio é outra das suas interlocutoras.